Sondrio | la madre della neonata morta in ospedale | “Non sono una scimmia”

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Insultata indopo aver perso la sua bambina di pochi mesi. Oggi Alimi, 22 anni, racconta la sua versione in una lunga intervista a Repubblica. “Non ho nulla da dire,loro casomai a dovermi spiegare come si fa a trasformarsi in persone così”. E aggiunge: “Nonuna scimmia.una mamma“. La figlia Mistura, nata a luglio, ha smesso di respirare sabato mattina: Alimi e il suo compagno, originarioCosta d’Avorio,scesi in strada a chiedere aiuto. Un passante li ha accompagnati in, dove per la bambina non c’è stato più nulla da fare: una “morte bianca” che colpisce i neonati in culla, o un rigurgito che l’ha soffocata. Dopo aver saputo la notizia, dice nell’intervista, era così sconvolta che gli insulti che altre persone le rivolgevano non li ha nemmeno sentiti. “Mistura era il regalo ...

