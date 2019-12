Rissa in strada a Trieste | anziano preso a pugni

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Lite, forti urla e violenze fisiche. E’ questo ciò che è accaduto nel corso di unaconsumatasi in: coinvolti 4 uomini, due italiani e due di nazionalità straniera. A quanto si apprendere i due stranieri si sarebbero accaniti con calci econtro la coppia di italiani tra cui anche un uomo di 80 anni che è statoa calci e. La scena è stata ripresa dal telefonino di una testimone. Le indagini sono in corso.

