Pomeriggio Cinque | lite furiosa in studio | interviene Barbara D’Urso

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 19 dicembre 2019)inD’Urso. Durante la puntata odierna del programma, scoppia una discussione accesa tra due ospiti in. Non sono di certo stati poco infuocati gli animi degli ospiti diD’Urso durante la puntata odierna di. Una vera e propriaè infatti scaturita in. … L'articoloinD’Urso è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AvvDox : RT @JohannesBuckler: Mi chiamo Giampaolo Giuliano, uno dei cinque studenti. Non so perché mi scelsero e sinceramente la cosa non mi ha mai… - feaedhel : RT @JohannesBuckler: Mi chiamo Giampaolo Giuliano, uno dei cinque studenti. Non so perché mi scelsero e sinceramente la cosa non mi ha mai… - infoitcultura : Donna picchiata per una colonia felina, a ‘Pomeriggio Cinque’ la replica dei vicini: “Ha occupato una parte di giar… -