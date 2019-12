Osservata la nube di gas che ha nutrito i primi buchi neri (Di giovedì 19 dicembre 2019) Fotografati i resti della colazione dei primi buchi neri, formati all’alba del cosmo, circa 900 milioni di anni dopo il Big Bang: osservati per la prima volta, sono aloni di gas che si estendono fino a centomila anni luce e che risplendono attorno ad alcune tra le galassie piu’ antiche dell’universo. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sull’Astrophysical Journal dal gruppo coordinato dall’italiano Emanuele Paolo Farina, degli Istituti tedeschi Max Planck per l’Astronomia di Heidelberg e per l’Astrofisica di Garching bei Muenchen. Tra gli autori anche Roberto Decarli e Lorenzo Busoni, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Lo studio e’ basato sulle osservazioni di 30 quasar primordiali, lontane galassie con un nucleo attivo dove dimora un enorme buco nero che le rende tra le sorgenti piu’ brillanti ...

