Ne La Casa di Carta 4 due personaggi secondari diventeranno decisivi e la morte è sempre

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ladi4 arriverà su Netflix solo ad aprile, ma i rumors su ciò che accadrà nella nuova stagione si rincorrono ormai da mesi: Nairobi morirà? Lisbona sarà costretta a tradire la banda? Il Professore sarà arrestato dalla polizia che lo sta braccando? Come finirà il piano della rapina al Banco de España? Di sicuro i creatori della serie Álex Pina ed Esther Martínez Lobato hanno diversi assi nella manica da giocare, tra cui duegià apparsi nella terza stagione, che a sorpresa si riveleranno cruciali nello sviluppo della trama della quarta. Premiati con il MiM Award per la migliore serie drammatica per El Embarcadero (in Italia Il Molo Rosso, in onda da gennaio su Rai2), a margine della premiazione gli showrunner delle due serie spagnole hanno raccontato a Vertele cosa c'è da aspettarsi da Ladi4, in arrivo il 3 aprile su Netflix. Il creatore della ...

