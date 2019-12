‘Ndrangheta | maxi-operazione con 334 arresti C’è anche l’ex senatore di Fi Giancarlo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un’mastodontica: 334per mafia sono stati eseguiti dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. In manette sono finiti avvocati, politici e professionisti oltre ad esponenti di primo piano della cosca Mancuso di Limbadi. Le misure cautelare disposte dal gip su richiesta del procuratore Nicola Gratteri sono state eseguite in Italia e all’estero. Il blitz ha interessato diverse regioni. Oltre alla Calabria, infatti, più di 3mila carabinieri hanno operato in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata. Complessivamente sono 416 gli indagati. Nell’“Rinascita-Scott” sono stati arrestatisoggetti ritenuti esponenti della zona grigia come l’avvocatoPittelli , ex parlamentare di Forza Italia, già coinvolto (e assolto) anni fa nell’inchiesta “Why not”. Pittelli è finito in ...

