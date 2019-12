Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – “Sembra ormai evidente che la sindaca Raggi vuole un’area acome prossimadi Roma. È impensabile immaginare unain una porzione di territorio interessata non solo da numerose attività agro alimentari e ricettive, con la presenza di svariate aziende agricole e di strutture agrituristiche, ma soprattutto da importanti insediamenti urbani, in cui non vivono fantasmi ma migliaia di cittadini” lo ha detto il Consigliere PD della Regione Lazio, Emiliano. “Che Roma necessiti di unaè sotto gli occhi di tutti. Non per questo, però, questa deve compromettere la tenuta ambientale, economica e sociale di un pezzo di territorio dell’area metropolitana dove, ribadisco, non c’è il deserto, ma vita di donne e di uomini in carne ed ossa. Oltre questo – ha continuato– è fondamentale rimarcare cheè ...

romadailynews : Minnucci: #discarica Tragliatella decisione scellerata, va contrastata: #Roma – “Sembra… -