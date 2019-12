LIVE Trento-Jihostroj Ceske Budejovice 2-0 in DIRETTA | non c’è storia | l’Itas è

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:22è obiettivamente superiore sotto tutti i punti di vista, quello che stupisce è la facilità con cui i ragazzi di Lorenzetti stanno riuscendo ad imprimere un ottimo ritmo di gioco. 25-16 Il secondo parziale si chiude con una veloce di Lisinac. 24-16 Sbaglia dai nove metri l’opposto azzurro. 24-15 Passa in parallela Vettori, che regala nove set-point a. 23-15 Palla piazzata del neo-entrato Fila. 23-14 Sbaglia in battuta Michalek. 22-14 Todua mette fine all’emorragia ceca. 22-13 Diagonale nei tre metri per Cebulj, ma quanta sostanza per Grebennikov in seconda linea. 21-13 Ace di Kovacevic, il quinto della sua partita! 20-13 Muro di Candellaro su Krest’an, ci avviciniamo al 2-0! 19-13 Ancora una sette per Candellaro, ottima intesa con Giannelli. 18-13 ...

mirella_trento : RT @LiveNationIT: L'Atlantico Tour è stato un viaggio straordinario, una serie lunghissima di live con oltre 50 date sold out e più di 300… - mirella_trento : RT @SocialArtistOF: #MarcoMengoni Si è concluso ieri sera allo storico Shepherd's Bush Empire di Londra l’#AtlanticoTour di @mengonimarco.… - zazoomnews : LIVE Trento-Malaga EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA: 88-76 la Dolomiti vola alle Top-16 - #Trento-Malaga… -