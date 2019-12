Il prof del tweet pro Hitler evita il licenziamento e va in pensione

Leggi la notizia su today

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ilessore 67enne dell'Università di Siena finito nell'occhio del ciclone per alcuniche inneggiano ad Adolf...

AmiciUfficiale : Dalla teoria alla pratica: per la classe di canto è arrivato il momento di cantare e soprattutto mettere in pratica… - borghi_claudio : Ho salutato l'arrivo del Sen. Grassi sulla sua pagina FB - HuffPostItalia : Il gip di Siena rigetta sequestro profilo del prof di Siena: 'Nel tweet su Hitler non c’è odio razziale' -