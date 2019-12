Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019)in. La Cassazione francese ha negato la richiesta avanzata dalla Corte d’Appello per rimettere in libertà il fermato.in. La Corte di Cassazione francese ha negato la richiesta di liberazione avanzata dalla Corte d’Appello di uno del black bloc del G8 di. L’uomo è al centro di una discussione tra Italia e Francia per l’estradizione. ArtoArto l’ultimo black bloc del G8 di, condannato a undici anni e sei mesi, è stato fermato il 9 agosto 2019 n.d.r in Francia mentre era in vacanza con la moglie e la figlia. “Mi onoro – aveva dichiarato al termine del processo – di aver partecipato da uomo libero ad una giornata di contestazione contro un’economista capitalista“. Ma secondo i giudici ...

fattoquotidiano : G8 di Genova: la Cassazione francese boccia la scarcerazione del black bloc Vincenzo Vecchi - NewsMondo1 : G8 Genova, Vincenzo Vecchi resta in carcere - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: G8 di Genova: la Cassazione francese boccia la scarcerazione del black bloc Vincenzo Vecchi -