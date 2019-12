De Laurentiis può liberare Ancelotti | l’Everton è a un passo

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Carlosembra già pronto per accasarsi in una nuova squadra., che sta lottando per la salvezza in Europa League, lo aspetta a braccia aperte. Tombola anticipata per De, che può liberarsi dell’ingaggio del plurititolato allenatore risparmiando così 3 milioni di Euro da qui fino a giugno 2021. Il figlio del mister sarà ancora nello staff, mentre il vice sarà Duncan Ferguson, oggi traghettatore della squadra inglese. L’affare risulterebbe già definito e stando ad alcune indiscrezioni i contatti erano iniziati da alcune settimane. L’ufficialità potrebbe arrivare lunedì. In sostanza,e Deavrebbero aspettato insieme il termine della fase a gironi della Champions League per risolvere il più pacificamente possibile la situazione. Il mister se n’è andato lasciando almeno una qualificazione del Napoli agli ottavi, ma l’ha fatto ...

