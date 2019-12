Cecilia Rodriguez si confessa | “I rapporti con Iannone e De Lellis…”

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ha rivelato quali sarebbero i suoicon Andreae la fidanzata Giulia De Lellis: il primo è stato legato a sua sorella Belenper diverso tempo, e la De Lellis è entrata insieme a lei nel GF Vip.: i“Conho chiuso”, cosìha liquidato le domande a proposito dei suoicon l’ex “cognato”, Andrea, a lungo fidanzato con Belen prima che la showgirl decidesse di tornare insieme al suo ex marito, Stefano De Martino. La sorellina della showgirl argentina ha riferito di non aver più voluto frequentare il pilota di moto GP per rispetto della sua famiglia. Per quanto riguarda l’attuale fidanzata di Andrea, l’ex gieffina Giulia De Lellis che proprio insieme a Chechu entrò nella casa del Grande Fratello Vip, la fidanzata di Ignazio Moser ha ...

