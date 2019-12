Benevento-Frosinone | Marinelli fischia | un “habitué” tra Inzaghi e Nesta

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Il big match della 17^ giornata di serie B va a Liviodella sezione di Tivoli. Il fischietto laziale è stato designato per il confronto del “Ciro Vigorito” tra, in programma sabato pomeriggio (ore 18).è già stato protagonista nel Sannio in questa stagione e il precedente è di quelli che fanno ben sperare. L’arbitro di Tivoli ha diretto la Strega nel confronto con il Perugia di Oddo, vinto di misura dai ragazzi dicon rete decisiva di Armenteros. Non evoca piacevoli ricordi, invece, Oreste Muto di Torre Annunziata. L’assistente torna al “Vigorito” dalla semifinale play off di ritorno dello scorso anno, quando il Cittadella (0-3) infranse i sogni e le speranze della truppa di Bucchi. Prima chiamata stagionale con i giallorossi anche per Pasquale Capaldo ...

