Ascai | Com-Tec e Una | “Martella ci ascolti su previdenza”

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Il mondo dei comunicatori è un mondo che cambia alla velocità della luce. E’ difficile anche capire quanti sono e cosa intendiamo per comunicatori: abbiamo cercato di spiegare la composizione di questo universo al precedente sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’editoria, ma poi il governo è caduto. E adesso non abbiamo ancora avuto il piacere di spiegarlo all’attuale sottosegretario, Andrea Martella. Per questo ora chiediamo un tavolo, dove possiamo finalmente essere ascoltati”. Lo ha detto Andrea Cornelli, vicepresidente Una (Aziende della Comunicazione unite), a Roma, nel corso della conferenza stampa convocata dalla rete dei comunicatori. “Come comunicatori di impresa siamo una professione non regolamentata da un Ordine -ha aggiunto Maurizio Incletolli, presidente- ma ...

