2 denunce per occupazione abusiva d’area e abbandono di rifiuti

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – Dopo un’attenta attivita’ di monitoraggio, gli agenti diretti dal Dott. Massimo Fanelli sono intervenuti nella zona di Casalotti e hanno posto sotto sequestro un’area, di proprieta’ pubblica, che era stata occupatamente e trasformata in un deposito di auto dismesse, ridotta di fatto in una vera e propria discarica: al suo interno rinvenuta una grande quantita’ di, quali elettrodomestici, materiale di risulta, calcinacci, legname, oltreche’ una ventina di veicoli in disuso. I responsabili di questi illeciti, titolari di una ditta operante nel settore delle autoriparazioni, sono stati denunciati per, trasporto e gestione dinon autorizzata. Lo scrive in una nota la Polizia Locale di Roma Capitale. L'articolo 2perd’area ediproviene ...

BiogalFa : RT @AppaltiLeaks: Cannarsa (ex Terna) nuovo AD di #ANAS? Armani Boys in festa. @Mov5Stelle ha dimenticato denunce parlamentari @ElioLannutt… - MarLor03224416 : @Radio1Rai @Framalaguti Dopo dieci anni ci siamo arrivati. Non commento per evitare denunce - paolorm2012 : RT @mattinodinapoli: Caserta, identificate 70 persone: denunce per furto e sanzioni -