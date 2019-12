Uomini e Donne | il nuovo opinionista non è per niente sconosciuto E in studio sono già

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) C’è unal trono classico die non è affattoal pubblico di Maria De Filippi. Come sempre a commentare le vicende di tronisti e corteggiatori ciGianni Sperti e Tina Cipollari, che al trono overaffiancati da Tinì Canzino, ma per la sezione del programma dedicata ai giovani da ora non ci sarà più solo Jack Vanore. Quest’ultimo si è fatto conoscere anel 2007, quando scese le scale per corteggiare Serena Enardu. Poi Jack è diventato tronista e, già da diversi anni ormai, in trasmissione ricopre il ruolo die siede accanto a Gianni. Tempo fa stessa sorte ebbe anche un altro ex volto del programma. Anche Mario Serpa, ex corteggiatore del primo trono gay della storia di, era diventato collega di Tina, Jack e Gianni, ma come ricostruisce il sito Bitchyf il suo percorso si è bruscamente interrotto ...

matteosalvinimi : #Salvini: Ho avuto l'onore di lavorare con una delle parti migliori dell'Italia: le Donne e gli Uomini in divisa. ??… - ElisaDospina : Da dieci anni le mie immagini sono su siti di incontro e chat a sfondo erotico. Io non chatto mai con nessuno, non… - DarioNardella : Grazie a tutto lo staff di #PalazzoVecchio per il lavoro che giorno dopo giorno porta avanti per Firenze! A questi… -