Un’ombra proveniente da un odioso passato: una teoria sul Cliente di “The Mandalorian” (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il Cliente, uno spietato ex ufficiale imperiale, colui che ha incaricato il mercenario Mando (interpretato da Pesco Pascal, Oberyn Martell di Game of Thrones) di catturare il piccolo Baby Yoda,per motivi ancora oscuri. nella serie “The Mandalorian“. Questo spietato personaggio, interpretato da Werner Herzog, regista di Fitzcarraldo e Aguirre, furore di Dio, ha subito suscitato subito l’interesse dei fan, portando a numerose teorie, tra cui un utente Reddit, il quale ha suggerito che il Cliente potrebbe essere nientemeno che il maestro Jedi Sifo-Dyas, una figura mitologica dell’ universo di Guerre Stellari Sifo-Dyas, Jedi con il dono della preveggenza, creò di nascosto un esercito di cloni durante l’età repubblicana, per proteggere l’Ordine dal crudele esercito Separatista, questo dono, secondo molti, fu indotto in realtà dal crudele Sheev Palpatine , ...

