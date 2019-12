Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Termina l’era dell’amministratore delegato Gerardoalla guida dellaAvellino. Da oggi ilirpino sarà guidato dal commissario liquidatore Luciano Basile. Nella mattinata odierna sono stati chiariti tutti i passaggi nella conferenza che si è svolta al Pala del Mauro di Avellino. “Io non ho mai utilizzato laper avere visibilità personale, anche perché caratterialmente sono molto riservato, e la difficoltà maggiore che ho avuto in questo periodo è stata proprio quella di rapportarmi con la stampa – ammette– Ci tenevo, però, a ripercorrere un po’ insieme a voi le varie tappe avvenute dal 26 settembre 2019, da quando sono stato chiamato a ricoprire questo ruolo fino ad oggi, anche per dare il giusto merito a chi si è impegnato in questi mesi. Io sono stato chiamato il 26 ...

anteprima24 : ** #Scandone, parte la messa in liquidazione: Santoli lascia il club ** -