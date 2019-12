Masterchef 9 | quando inizia | i concorrenti e i giudici

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il 19 dicembre alle 21.15 su SkyUno prende il via la nona edizione diItalia: si tratta della prima edizione senza Joe Bastianich.9: inizio A grande richiesta giovedì 19 dicembre riprende il viaitalia, che vedrà al timone Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Assente invece Joe Bastianich. Tra le tante novità in serbo per questa nona edizione dello show anche l’introduzione del Grembiule grigio: tra le prove di selezione per iche potranno partecipare alla gara solo chi avrà ottenuto tre sì da parte deipotrà aspirare al grembiule bianco. Gli altri, quelli con “il grembiule grigio” per l’appunto, dovranno partecipare ad un’ulteriore selezione. Inoltre questa nona edizione vedrà gli aspiranti chef battersi anche allo Skill test: una prova specifica richiesta daia tutti i ...

