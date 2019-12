Manifesto Sardine? Il rischio ' regime' Spinelli controllo media e libertà

Arriva il decalogo delle Sardine Condividi il loro Manifesto? Vota : Le Sardine in piazza a Roma ma anche a Bruxelles e in altre città a un mese dalla prima manifestazione. "I guastatori non rovineranno la festa". E Arrivano i loro 10 comandamenti Segui su affaritaliani.it

Manifesto delle sardine nere : Cari razzisti, lo avete capito. La festa è finita. Per troppo tempo avete tirato la corda dei nostri sentimenti. L'avete tesa troppo e si è spezzata. Per anni avete rovesciato bugie e odio su noi rappresentando il mondo nel modo che più vi faceva comodo. Avete utilizzato il razzismo per metterci gli uni contro gli altri, per negare alle persone straniere dignità e diritti e per far credere alle persone italiane che la causa di tutti i loro mali, ...

Pensano sia una frase di Salvini. E le sardine bocciano il loro Manifesto : Giuseppe De Lorenzo L'esperimento di Alessandro Morelli (Lega) sul un punto del manifesto. Le sardine: "frase fascista" Avete presente il manifesto delle sardine? Quello che ricorda ai "populisti" che "grazie ai nostri padri e nonni avete il diritto di parola, ma non avete il diritto di avere qualcuno che vi stia ad ascoltare". Bene: non ci sembrava una frase esattamente democratica. E lo abbiamo scritto. Ma ora scopriamo che anche ...

Esegesi del Manifesto delle Sardine - con traduzione per laggente : Esegesi del manifesto delle Sardine, con traduzione per laggente In redazione mi hanno chiesto di riportare il manifesto delle Sardine e commentarlo, e non sarò io a sottrarmi a questo sacro dovere. Vediamo subito la stele di questo neonato movimento antipolitico. “Cari populisti, lo avete capito: la festa è finita. traduzione: GNA. Per troppo tempo avete tirato la corda dei nostri sentimenti. L’avete tesa troppo, e si è spezzata. Per ...

Il Manifesto politico delle sardine : "Le piazze si trasformano in mari pieni di sardine". E' il post pubblicato sul profilo facebook delle 'sardine', con cui si annunciano nuove manifestazioni in piazza, da Palermo a Milano. Sempre sulla pagina ufficiale delle 'sardine' - "nata in seguito al flash mob di Bologna organizzato da Giulia, Andrea, Roberto e Mattia per coordinare e promuovere tutti gli eventi sul territorio nazionale" - viene pubblica il manifesto dal titolo "Benvenuti ...

Il Manifesto delle sardine e il voto su Rousseau : Qui si va verso gli "ottimismo day" del Foglio e allora concedeteci qualche forzatura al pensiero rigoroso dell'Ocse e alle sue analisi scientificamente obiettive per dire che frasi come "l'Italia rivede la luce" e "la crescita sarà maggiore del previsto" fanno piacere, anche se sappiamo bene che va

Sardine - marchio registrato e Manifesto : "Noi argine al populismo. Ci troverete ovunque" : Il movimento anti-Salvini delle Sardine ha fiutato l'opportunità politica e sogna in grande. L'estesa copertura mediatica e l'appoggio di alcuni partiti politici hanno spinto gli organizzatori della manifestazione di Bologna a registrare il marchio e pubblicare un manifesto. Innanzitutto, come rivel

Bologna - nasce il “Manifesto delle Sardine” anti-Lega : “Cari populisti la festa è finita. Per troppo tempo vi abbiamo lasciato campo libero” : “Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita“. Con queste parole inizia il manifesto anti-Lega delle “Sardine”, il movimento lanciato da Giulia, Andrea, Roberto e Mattia, i quattro ragazzi di Bologna che lo scorso 14 novembre hanno organizzato il flash mob in Piazza Maggiore mobilitando tutta l’Italia contro il populismo. Il manifesto, intitolato “Benvenuti in mare aperto“, continua: “Per ...

Bologna - nasce Manifesto delle 'sardine' : 13.55 "Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita. Per troppo tempo avete tirato la corda dei nostri sentimenti. L'avete tesa troppo,e si è spezzata.Per anni avete rovesciato bugie e odio su noi e i nostri concittadini". Così il manifesto del movimento delle 'sardine' lanciato dai promotori di Bologna. "Non avete il diritto di avere qualcuno che vi stia ad ascoltare", affermano. "Adesso ci avete risvegliato. E siete gli unici a dover ...

Dalle sardine ai quattro gatti. Ma lanciano il loro "Manifesto" : Giuseppe De Lorenzo A Sorrento le "fravaglie" fanno flop: piazza semivuota. La pagina Facebook originale pubblica un "manifesto": "Cari populisti, la festa è finita" All’idea di creare un movimento politico, Mattia Santori, leader delle sardine, rispondeva dicendo che “è presto per dirlo”. Nemmeno i pesciolini anti-Salvini sanno ancora dove vogliono arrivare. Ma "se faremo centomila presenze in due settimane, qualcosa vorrà dire". Il ...

Le 'sardine' lanciano il loro Manifesto : "Cari populisti - la festa è finita" : Su Facebook è nata la pagina ufficiale del "popolo delle sardine", per coordinare e promuovere altri eventi sul territorio...

Sardine - a Bologna nasce il Manifesto : «Cari populisti - avrete il mal di mare» : «Benvenuti in mare aperto. Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita. Per troppo tempo avete tirato la corda dei nostri sentimenti. L'avete tesa troppo, e si è...

Il Manifesto del popolo delle sardine : “Cari populisti avete tirato la corda - ora si è spezzata” : Sulla pagina Facebook "Seimila sardine" i promotori del movimento spontaneo anti-Salvini hanno appena pubblicato il loro manifesto. Ecco un passaggio: "Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita. Per troppo tempo avete tirato la corda dei nostri sentimenti. L'avete tesa troppo, e si è spezzata.Continua a leggere