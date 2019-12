FCA-PSA - Piattaforme e modelli, che cosa cambia (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ora che il memorandum of understanding è stato siglato, si può cominciare a ragionare su quelli che saranno i riflessi non finanziari, ma fisici (meccanici, si potrebbe dire) per i potenziali clienti del nuovo colosso. Ovvero, su come quello che i due gruppi hanno in casa in termini di Piattaforme e know-how potrà integrarsi per generare lofferta di modeli dei prossimi anni.Le Piattaforme francesi. Sono il vero asset per FCA. Si tratta della Cmp, cioè larchitettura dedicata al segmento B, e della Emp2, destinata invece alle vetture di fascia C e D. La prima è quella su cui nascono, per intenderci, la Peugeot 208, la Citroën C3 e la Opel Corsa. Ma anche la Suv compatta 2008 (e le sue sorelle). Non solo: su questa piattaforma, opportunamente allungata, sarà realizzata, secondo le nostre informazioni, anche la futura Citroën C4 (che abbandonerà definitivamente il suffisso Cactus). Si ...

Leggi la notizia su quattroruote

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : FCA PSA