Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutide’Tirreni (Sa) – Finanziato dalla Regione Campania, il progetto esecutivo candidato dall’Amministrazione Servalli ai fondi del POR FESR 2014-2020 relativi alla riduzione dele di erosione costiera. Il progetto presentato per la sistemazione idraulica del vallone Bagnara e del vallone S. Lucia è risultato tra gli interventi finanziati per un importo di1.042.386,12. Nell’ambito dei progetti per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio cavese, l’Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole anche per il progetto definitivo che riguarda la sistemazione del costone del vallone di via Cinque, finanziato con un mutuo da parte dell’Amministrazione Servalli di 900 mila. È, quindi, in fase di definizione il progetto esecutivo e successivamente, agli inizio del prossimo anno, sarà bandita la gara per ...

VoceDiStrada : Rischio idrogeologico Cava de' Tirreni, in arrivo un milione di euro - anteprima24 : ** Cava de'Tirreni, rischio idrogeologico: in arrivo 1 milione di euro ** - radioalfa : Cava de Tirreni, la Cassazione rigetta il ricorso. Per l'ex vice sindaco Polichetti si aprono le porte di Poggiorea… -