Cane muore d' infarto per i fuochi d' artificio | gli ultimi istanti fra le braccia del

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Unè morto abto al suo proprietario, dopo aver avuto una causa deid’esplosi nella notte a Esquel, una piccola cittadina dell’Argentina.La storia arriva dalla Patagonia ed è documentata dalle immagini pubblicate su Facebook dall’utente Antonella Modasjazh e condivise dall’organizzazione per la cura degli animali Adoptá-Esterilizá-Educá (ADAE). “Era la nostra amata mascotte. Si chiamava Magui ed è appena morta. Era vecchia e odiava i botti. Non sapevamo dove metterla - scrive Antonella Modasjazh in un post su Facebook condiviso dalla ADAE- . Mentre gli altri si divertivano, lei se la stava passando molto male”.Magui, è morta dopo aver accusato unprovocato dal rumore.“Abbiamo chiamato tutti i veterinari di Esquel per aiutarci e nessuno ci ha assistito - ...

