Bimba morta a Sondrio | Giorgia Meloni interviene | Infame insultare donna straziata

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Lavinia Greci Sul caso è intervenuta anche la leader di Fratelli d'Italia, che sui social ha condannato chi ha denigrato la 22enne nigeriana: "Da madre non posso che provare profondo disprezzo per chi insulta unadal dolore più atroce. Non ho parole, che schifo" L'hanno insultata probabilmente nel momento peggiore della sua vita, cioè al momento della perdita della sua bambina, deceduta a soli cinque mesi all'interno del pronto soccorso dell'ospedale di, lo scorso sabato. A una cittadina di origine nigeriana, altri pazienti dell'ambulatorio avrebbero rivolto insulti come "scimmia", proprio mentre gridava la sua disperazione per la perdita della figlia. E sul caso è intervenuta anche, leader di Fratelli d'Italia, che ha definito uno "schifo" quella circostanza.: "Non ho parole, che schifo" Lo ha fatto sui suoi canali social, sia ...

HuffPostItalia : Bimba nigeriana muore a 5 mesi. I pazienti in ospedale alla mamma disperata: 'Zitta scimmia' - serracchiani : Sono addolorata per la morte della bimba di Sondrio, per lo strazio di una madre. Un dolore più acuto per la vergog… - IsabellaDeiana7 : RT @BeppeGiulietti: Le autorità competenti hanno già identificato chi ha insultato la mamma “Nigeriana” che piangeva la sua bimba morta? #… -