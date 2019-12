Al Bano e Romina | super ospiti a Sanremo 2020 | la conferma a Porta a Porta

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Non è stato un periodo facile per Alquesto. La scorsa settimana il cantante ha infatti perso la madre Jolanda a cui era molto affezionato. Mentre il resto della famiglia dava il suo ultimo saluto sui social a Nonna Jolanda, Carrisi ha preferito un comprensibile silenzio. Poi ieri, a, la prima apparizione televisiva di Aldopo il lutto. Nel corso del programma di Bruno Vespa l’artista ha però dato un’imnte notizia,ndo la sua partecipazione al prossimo Festival di. Ritorno all’Ariston conLancia la bomba nel corso del programma di Bruno Vespa Alndo le voci che lo vogliono da tempo di nuovo a. Ebbene il Leone di Cellino San Marco ha annunciato la sua presenza al Festival dele sul paco dell’Ariston al suo fianco, ancora una volta, la partner di semprePower. Un palco imnte per la ...

