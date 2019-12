Leggi la notizia su repubblica

(Di martedì 17 dicembre 2019) È successo a Ripi, paese dell'alta Ciociaria: il pasto preparato da una ditta di catering. La vittima è un 87enne, Sossio Celli, padre dell'ex sindaco del paese

romasulweb : Vanno al pranzo di Natale del Comune: un morto e decine in ospedale nel frusinate - Stefaniaugo77 : RT @repubblica: Vanno al pranzo di Natale del Comune: un morto e decine in ospedale nel frusinate - repubblica : Vanno al pranzo di Natale del Comune: un morto e decine in ospedale nel frusinate -