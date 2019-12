Studentessa accusa | “Infettata da Hiv in laboratorio” Scatta una maxi causa contro due

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’incidente sarebbe avvenuto nel laboratorio di un centro europeo. Lei ora chiede giustizia: “Abbandonata dalle Università, nessuna informazione sui possibili rischi. E la mia vita è stata completamente distrutta” Ha contratto l’Hiv nel laboratorio di un’Università europea in cui stava svolgendo le ricerche per la tesi di laurea. Un incidente unico nel suo genere, che … L'articolo: “Infettata da Hiv in laboratorio”.unadue atenei proviene da www.meteoweek.com.

infoitestero : “Una Città scioccata” Studentessa uccisa, arrestato un 13enne, lui accusa due amici 14enni - infoitestero : New York, fermato un 13enne per l’omicidio della studentessa Tessa Majors. Ma lui accusa due amici - zazoomnews : New York fermato un 13enne per l’omicidio della studentessa Tessa Majors. Ma lui accusa due amici - #fermato… -