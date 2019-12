Quanto guadagna un infermiere in Italia?

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sono un po’ gli angeli dell’ospedale. Che, come degli psicologi o dei preti, si mettono a disposizione e, oltre ad agire, si prendono a cuore tutte le lamentele dei malati. Inpurtroppo ci sono delle professioni importantissime e indispensabile che però vengono sottovalutate e perfino sottopagate come ad esempio gli infermieri che ogni giorno fanno di tutto per salvare e proteggere la vita di noi pazienti. Non è assolutamente facile ricoprire ruoli di tale importanza e neanche diventare un buon, ci vogliono anni di studi, esami da superare, tante cose da tenere a mente e se è vero che «la pratica batte la grammatica» gli anni in cui formarsi e fare le proprie esperienze sono tanti. Un buonnon solo è chi sa fare una puntura senza far sentire dolore, ma chi ha requisiti che vanno oltre la manualità e che sono umiltà, senso umano e tanta solidarietà. Non è ...

