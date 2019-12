Mandorla di terra, fa bene all’intestino e sgonfia la pancia (Di martedì 17 dicembre 2019) La Mandorla di terra – o zigolo dolce – è una portentosa alleata naturale del benessere dell’intestino. Tubero della pianta erbacea Cyperus esculentus, aiuta anche a sgonfiare la pancia. Quando la si nomina, si inquadra un vero e proprio super food le cui proprietà sono oggetto di forte interesse da qualche anno a questa parte. Nota pure con il nome di chufa, si contraddistingue per un elevato contenuto di sostanze antiossidanti. Tra queste spicca il betacarotene. Da non trascurare è pure l’apporto di acidi grassi benefici. In questo novero è possibile includere l’acido linoleico, l’acido oleico e l’acido palmitico. Come già detto, la Mandorla di terra è soprattutto un toccasana per l’intestino. Questo tubero è infatti contraddistinto da un notevole contenuto di fibre, peculiarità che lo rende utile in caso di stipsi (aiuta quindi anche a ...

