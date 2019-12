Life is Strange 2 Episodio 5 | Wolves - recensione

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) È un grave errore approcciarsi a un titolo della serie videoludicaiscon la pretesa di trovarsi davanti a un lavoro dalla scrittura accurata come quella di un'equazione bilanciata: scopo primario di queste avventure grafiche è sempre stata la trasmissione di emozioni, di empatia verso i personaggi a schermo, il cui viaggio viene accompagnato da un'atmosfera sempre efficace e costruita grazie ad ambienti dettagliatissimi, fotografia eccellente e un comparto musicale di prim'ordine.Pur non essendo privo di difetti, specialmente nelle battute finali della storia, l'originaleisha lasciato il segno nel cuore di tantissimi giocatori proprio grazie al suo feeling sognante, una storia con diversi misteri da portare alla luce, una protagonista dal carattere malleabile ma comunque definito e la tanto semplice, quanto intrigante meccanica di gioco del riavvolgimento ...

