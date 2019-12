Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019)e alla partita non ci pensi più. Addio Elio Corno e Tiziano Crudeli, tutti occhi strabuzzati, urla e grida da curva sud, a farci capire che il Milan o l’Inter hanno segnato. Qui siamo dalle parti dell’ “immaginazione al potere”. Da oggi a raccontarci le partite, senza che il proscenio si distingua da un televendita di rubini e lapislazzuli, basta sintonizzarsi, anche in streaming, su. Novanta minuti di mezze parole, bocche aperte, suoni incomprensibili ma prolungati, affermazioni tautologiche al cui cospetto La Palisse cadrebbe fulminato da cavallo. La ricetta è sempre la solita: un conduttore, diversi commentatori attorno, una valletta che legge gli sms da casa, un tizio che si collega dallo stadio. Tutti perennemente con lo sguardo rivolto verso lo schermo in basso dove si condivide la preziosa diretta della partita. Il match è mio e me lo guardo io. Spettatore ...

Noovyis : (Kitikaka – Per la gara contro la Juventus, UdineseTv inventa un nuovo racconto calcistico: la criptocronaca) Play… - TutteLeNotizie : Kitikaka – Per la gara contro la Juventus, UdineseTv inventa un nuovo racconto calcistico… -