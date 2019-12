Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sandra Rondini I Duchi del Sussex savano per atterrare a Londra a bordo di un jet privato quando un, a cui è vietato per legge volare nei pressi di un aereoporto, ha sfiorato il loro velivoloMarkle e il principe, in volo da Nizza a Luton lo scorso 26 agosto,di precipitare perdi unlanciato all’altezza del loro jet privato e che solo la prontezza di riflessi del pilota è riuscito ad evitare. A renderlo noto è una fonte del Mirror che ha raccontato di come i Duchi del Sussex fossero a 3mila metri di altezza mentre sorvolavano la Gran Bretagna in attesa di atterrare nella cittadina di Luton, vicino Londra, quando per loro fortunaschivato un incidente che poteva rivelarsi fatale. Tuttadi unillegale che in quel momento viaggiava alla stessa altezza del jet “Bombardier” da 14 posti e dal costo di 46 milioni di ...

Notiziedi_it : Harry e Meghan hanno rischiato di morire per colpa di un drone - paolo_bravi : - dilei_it : Meghan Markle e Harry non rientrano in Inghilterra. La sensitiva: “È incinta” -