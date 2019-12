Francia | ancora una giornata di proteste | 300km di code intorno a Parigi

Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 17 dicembre 2019)- Nuovadi mobilitazioni promossa dalle principali sigle sindacali, in segno di protesta contro la riforma delle pensioni voluta da Macron. Nell'Ile-de-France, la regione della qualeè capoluogo, sono segnalatidisu strade ed autostrade perché treni e metropolitane sono sostanzialmente assenti, creando enormi disagi. Alle 13:30 di oggi è prevista una manifestazione per le strade di, molto temuta da parte delle autorità perché si prevede la presenza delle frange più estremiste, già protagoniste in negativo in occasione dei cortei dei gilet gialli. Per il momento non c'è una vera e propria trattativa in corso tra i sindacati ed il Governo per addivenire ad una mediazione. Alla fine di questa settimana sono previste le partenze per le vacanze di Natale e senza una tregua nel blocco dei trasporti i disagi saranno enormi, motivo per il quale ...

LaStampa : Tredicesima giornata di mobilitazione per protestare contro la riforma delle pensioni voluta dal governo Macron. - tg2rai : In #Francia ancora caos nei trasporti per lo sciopero ad oltranza contro la riforma delle pensioni voluta da Macron… - giuno73 : RT @Virus1979C: (altro che sardine e lotta all'odio sui social ????) Nuove proteste in Francia: oltre 300 chilometri di code attorno a Parigi… -