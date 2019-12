Collassa l’intera carreggiata della Provinciale 15 in Val Trebbia

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Questa mattina èta l’interastradatra Propata e il bivio di Caprile in alta Val, in Liguria. Fortunatamente, la strada al momento del crollo era già chiusa al traffico proprio perché pericolante e nessuno è rimasto coinvolto nell’incidente. Allarme in ValPoche ore fa, l’intera15 èta. Per fortuna, il transito non era permesso in quelle ore. Un danno era stato constatato ad un muropartestrada, con conseguente chiusura immediata dello spazio. Quel danno ha provocato, oggi, il completo cedimento del muro. Sul posto è presente Franco Senarega, delegato alla mobilità di Città Metropolitana di Genova. A riferire l’accaduto è stato Limet sulla propria pagina Facebook, postando le foto dell’accaduto. Su queste strade erano previsti interventi importanti, con dei ...

