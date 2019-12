Andrea Iannone risponde alle accuse | Giulia De Lellis interviene

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tra le notizie della giornata, quella dipositivo al doping è stata una delle più inattese. Dopo ore di silenzio, a seguito del comunicato stampa del FMI, arrivano la replica ufficiale del motociclista e anche una dichiarazione da parte della sua compagnaDe: ecco cosa hanno scritto. “Chi ti conosce sa” “Sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing. Mi rendo disponibile a qualunque contro analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché – a ora – non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente sempre negativo, per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda”, scrivesulla sua pagina Instagram. Appare tranquillo e fiducioso e a dargli manforte sono ...

Eurosport_IT : Anabolizzanti nelle urine in un test del 3 Novembre a Sepang: Andrea #Iannone sospeso per doping! ?????? ?… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Andrea Iannone sospeso per doping - fattoquotidiano : Andrea Iannone, il pilota di Motogp è risultato positivo a un controllo antidoping: sospeso -