5 prodotti per essere perfetta anche d’inverno

(Di martedì 17 dicembre 2019) Le temperature invernali e il freddo così rigido rappresentano il nemico numero per la naturale bellezza della nostra pelle. Per questo è importante organizzare una beauty routine a prova di inverno. Abbiamo selezionato per voi 5per una pellee idratata a prova di basse temperature. Balsamo labbra Le labbra sono le prime a risentire dei cambiamenti climatici, il freddo in particolare le fa screpolare e non c’è rossetta che possa sistemare la situazione quando le nostre labbra sono tagliate o screpolate. Per questo ci viene in aiuto il balsamo labbra, meglio se contiene ingredienti come mandorle dolci, cocco, burro di karitè e miele. Tutte materie prime che idratano e proteggono le labbra dal freddo. Mascara waterproof Gli occhi sensibili durante le giornate più fredde tendono a lacrimare, complici le basse temperature e il vento che tira. Il mascara waterproof ...

