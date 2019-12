Xi blinda la governatrice di Hong Kong. Sostegno "incrollabile" (Di lunedì 16 dicembre 2019) Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso il suo Sostegno “incrollabile” alla governatrice di Hong Kong Carrie Lam, affermato che è stata “molto coraggiosa” nell’ affrontare le sfide che interessano l’ex colonia lavorando molto duramente per rispondere alle richieste della gente. Ricevendo la Lam alla sua terza visita a Pechino, Xi ha ribadito che il 2019 è stato l’anno più impegnativo e complicato per la Regione amministrativa speciale dalla sua restituzione alla Cina del 1997, ha riferito il network pubblico di Hong Kong, Rthk.La polizia di Hong Kong ha riferito di aver finora arrestato 6.105 persone dal 9 giugno, giorno d’inizio delle proteste contro la legge sulle estradizioni in Cina. In base a un tweet postato sul suo account ufficiale, il dato include 2.430 studenti, il 40% circa del totale. Il trend mostra un ...

Leggi la notizia su huffingtonpost

