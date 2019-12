Turchia | «uno stupratore sul tuo cammino» | le deputate dell’opposizione portano il flash

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’inno cileno «Un Violador en Tu Camino», «Unosul tuo», contro la violenza sulle donne, è stato portato al parlamento turco. La protesta, promossa dalledei partiti di opposizione del CHP e del HDP, arriva una settimana dopo che sette manifestanti a Istanbul sono stati arrestati perché eseguivano canti e balli femministi. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, altre 10 persone sono state arrestate per aver eseguito il canto nella capitale Ankara lo scorso giovedì. #Lastesis Meclis'te!Milletvekilleri "Öldürülen, şiddet gören tüm kadınlar adına size bir sözümüz olacak" diyerek polisin saldırdığı kadınların #LasTesis performansını Süleyman Soylu'ya karşı Meclis’te gerçekleştirdi

amnestyitalia : Ieri la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che Osman Kavala, uno dei principali esponenti della società c… - Freedomtripita1 : «Uno degli anni migliori della nostra storia». Così definisce il 2019 di Allegro Italia la titolare Paola Polazzi:… - MandarinaCinese : Vedo che niente è cambiato in casa Yaman.... Caro @canyaman1989 poi non ti lamentare o fai l’offeso quando in Turc… -