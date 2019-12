Sinisa Mihajlovic | “Donate il midollo | io non posso più farlo”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’allenatore del Bolognada mesi alle prese con la leucemia, ha lanciato un messaggio nel pre partita dell’ultima partita di Serie A. Ha invitato tutti gli italiani a controllarsi per prevenire la malattia, ma anche a donare ile aiutare chi ne soffre. La battaglia diIl suo percorso è senza dubbio tra le storie umane più toccanti di questa annata calcistica. Era estate quando l’allenatore del Bologna ed stimatissimo ex calciatore di Lazio e Interannunciava di avere la leucemia. Da lì l’inizio di una battaglia che lo ha tenuto a lungo fuori dal suo ambiente naturale, il campo da gioco. Mesi di cure e cicli di terapie, fino alle recenti dimissioni dall’ospedale che gli hanno permesso di tornare a casa.Ora che è tornato in panchina, ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi del Bologna, del calcio e in generale all’Italia ...

