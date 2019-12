Serie A Lunedì 16 dicembre | Cagliari – Lazio in tv e in streaming

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 16 dicembre 2019)A sedicesima giornata le partite domenica 15 e16in tv e inJuventus e Milan alle 15, Roma – Spal alle 18, Fiorentina – Inter alle 20:45 eseraProsegue domenica la sedicesima giornata diA che si chiuderàsera con il posticipo tra. Alle 12:30 la giornata si apre con Verona – Torino su DAZN, mentre alle 15 tre partite con Juventus – Udinese e Milan – Sassuolo su Sky e Bologna – Atalanta su DAZN con i bergamaschi che devono superare la sbornia del passaggio agli ottavi di Champions League. Alle 18 la Roma affronta in casa la Spal decisa a superare il deludente secondo posto nel facile girone di Europa League, mentre alle 20:45 l’interessante sfida tra Inter e Fiorentina. Su Sky domenica, alle 17 su Sky Sport 253, torna L’Uomo della domenica di Giorgio ...

