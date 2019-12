Roma omaggia Sergio Leone con una grande mostra all’Ara Pacis

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019)16 dic. (askanews) –rende omaggio ad uno dei grandi Maestri del cinema con la“C’era una volta”, al Museo dell’Arafino al 3 maggio. Sono trascorsi 30 anni dalla morte e 90 dalla nascita di questoregista che ha esordito come attore, diretto i peplum, riscritto letteralmente il western e firmato un capolavoro come “C’era una volta in America”. Lacurata dal direttore della cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli, ripercorre tutta la sua vita, dall’infanzia in cui respirò aria di cinema grazie al padre, l’attore e regista Roberto Roberti, uno dei pionieri del cinema muto italiano, e alla madre, l’attrice Bice Waleran. Nel ’41iniziò a recitare, e figura anche tra le comparse in “Ladri di biciclette”, di Vittorio De Sica, poi lavorò molti anni ...

