Portavalori assaltato sulla Statale 16bis | dna incastra uno dei rapinatori

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Maria Girardi La rocambolesca rapina è avvenuta il 29 febbraio 2016S.S 16 all'altezza di Trinitapoli Carmine Fratepietro, 41enne già noto pregiudicato andriese, è stato tratto in arresto nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dalla Sezione del Riesame del Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia. Fratepietro è ritenuto essere uno dei membri del commando paramilitare che il 29 febbraio 2016, lungo il tratto della16 bis nei pressi di Trinitapoli, assaltò in pieno giorno un furgonedell'I.V.R.I. di Bari. Il bottino fu ingente, ben 728.665 euro. Ilin questione, partito da Bari e diretto a Lucera, stava percorrendo la S.S 16 quando, appena superato lo svincolo di San Ferdinando Sud, venne ...

