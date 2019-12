Popolare di Bari | Di Maio | “Il dl salva i risparmiatori | chiederemo nome e cognome di chi

Banca Popolare di Bari - Emiliano al premier Conte : "Regione Puglia può contribuire direttamente al salvataggio" : Lettera prima del consiglio dei ministri: "Siamo pronti a fare la nostra parte in favore dei 3mila dipendenti e dei 70mila soci"

Dissesto Banca Popolare di Bari : rapporto regionale di Banca d'Italia sull'economia pugliese : L'aspetto più logorante del Dissesto di Banca Popolare di Bari, alfine conclamato dopo anni di polvere ed altre sostanze sotto i tappeti (anche se corre voce che qualcuno sapesse da anni), non è tanto l'ennesimo salasso per i contribuenti, ammesso che la Commissione Ue accetti interpretazioni fantasiose per il salvataggio pubblico, né il ritorno ossessivo del termine “ristoro”, che ricorda il supporto a viandanti in pellegrinaggio lungo ...

Titoli e aperture : il salvataggio della Popolare di Bari raccontato dai quotidiani in edicola : Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge per salvare la banca Popolare di Bari. Il vertice convocato a mercati chiusi per scongiurare contraccolpi in Borsa e problemi di liquidità si è concluso a tarda sera. I risparmiatori della banca del capoluogo pugliese possono tirare un sospiro di sollievo: sono stati stanziati 900 milioni, quindi «nascerà un istituto per il Sud». Il decreto varato per salvare la Popolare era bloccato dai ...

Giuseppe Conte - Popolare di Bari salva ma il governo no. "Se è così - stacco la spina" - sfogo devastante : La banca è salva, il governo no. E Giuseppe Conte arriva a parlare di "staccare la spina". Il CdM di domenica sera ha approvato il decreto che stanzierà 900 milioni di euro per evitare il default della Popolare di Bari, anche se resta la spada di Damocle del giudizio della Commissione Ue sul possibi

Banca Popolare di Bari - arriva il salvataggio : approvato un decreto legge da 900 milioni : Ieri sera un Cdm durato circa 90 minuti ha approvato un decreto che stanzia 900 milioni per Invitalia, perché finanzi il Microcredito centrale e gli consenta di acquisire quote della Banca Popolare di Bari. "Il governo è al fianco dei risparmiatori e dei dipendenti della Banca", ha dichiarato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Banca Popolare di Bari - arriva il salvataggio : il governo stanzia 900 milioni : Banca Popolare di Bari, arriva il salvataggio: governo stanzia 900 milioni È arrivato il salvataggio della Banca Popolare di Bari: dopo due giorni di tensioni il governo in Consiglio dei Ministri ieri sera, domenica 15 dicembre, ha approvato un decreto che stanzia 900 milioni a Invitalia affinché finanzi il Microcredito centrale e gli consenta di acquisire quote dell’istituto Bancario. La riunione dei ministri, iniziata alle 21,20 e ...

Popolare Bari - scontro tra Renzi e Di Maio. Ma Conte e Gualtieri : sì alla banca del Sud : Ok del governo al decreto per salvare l’istituto. Il premier: niente sconti ai responsabili, Salvini: ora la riforma di Bankitalia

Banca Popolare di Bari - salvataggio ok : arrivano 900 milioni : Il salvataggio della popolare di Bari è arrivato ieri notte, prima dell'apertura dei mercati ma con 48 ore di ritardo rispetto al Consiglio dei ministri convocato e poi fallito...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : decreto per salvare Banca Popolare Bari - 16 dicembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi 16 dicembre 2019: CdM approva decreto legge per salvare la Banca Popolare Bari. Rimosso ordigno bellico a Brindisi.

900 milioni e il governo salva la Popolare di Bari : Quello che era imprescindibile fare per evitare che il bubbone si aprisse ancora di più è stato fatto ed è stato fatto con soldi pubblici. Il conto è di 900 milioni. Ma il salvataggio della Popolare di Bari varato dal Consiglio dei ministri al secondo tentativo non lascia sul tavolo solo il decreto. La scia lunga dice di polemiche e divisioni dentro la maggioranza, proprio alla vigilia dell’ennesimo vertice ...

Banca Popolare di Bari - ok al salvataggio : «Banca per il Sud con 900 milioni» : Arriva il salvataggio della Banca Popolare di Bari: il governo approva un decreto che stanzia 900 milioni per Invitalia perché finanzi il Microcredito centrale e gli consenta di acquisire...

Popolare di Bari - Cdm approva il decreto salvataggio. Tensioni M5s-Iv : E' terminato dopo circa 90 minuti, in tarda serata, il Consiglio dei ministri nel corso del quale e' stato dato il via libera al decreto per il salvataggio della Banca Popolare di Bari. "Positiva l'approvazione del decreto. Il governo e' al fianco dei risparmiatori e dei dipendenti della Banca Popolare di Bari e delle imprese da questa sostenute ed e' impegnato per il suo rilancio a beneficio dell'economia del Mezzogiorno" ha affermato il ...

Banca Popolare di Bari : si del Cdm al salvataggio - approvato il decreto : Dopo circa 90 minuti di riunione, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge per il salvataggio della Banca Popolare di Bari. Il provvedimento è stato illustrato dal Presidente del Consiglio Conte, che ha poi lasciato la parola ai capi delegazione dei partiti di maggioranza. Plaude il ministro dell’economia Gualtieri che ha definito “Positiva l’approvazione del decreto”. Il ministro ha poi aggiunto che: “Il governo è al fianco ...

Banca Popolare di Bari - via libera al decreto. Stanziati 900 milioni di euro : Cdm per la Banca Popolare di Bari. Da Palazzo Chigi è arrivato il via libera. Tensione in maggioranza. Iv attacca Di Maio. ROMA – Si è concluso il Cdm per la Banca Popolare di Bari. Dopo il nulla di fatto di venerdì 13 dicembre, la maggioranza si è rivista ed ha dato il via libera per il decreto che salva l’istituto di credito. E’ stata una riunione ricca di tensione quella di Palazzo Chigi con il premier Conte che è stato ...