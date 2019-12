Ognuno è perfetto martedì 17 dicembre su Rai 1 altre due puntate

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di martedì 17 dicembre 2019)17due nuovele anticipazioni Secondo appuntamento17consu Rai 1, la fiction con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi e un gruppo di ragazzi Down alle prese con problemi di lavoro e sogni d’amore. Lesono in streaming su Rai Play dove sono disponibili inoltre i video del backstage e le interviste al cast. Le ultime duesaranno in onda lunedì 23sempre su Rai 1. Ecco quello che ci aspetta nelledi17. Episodio 3 Di nascosto dal padre, Rick scappa per andare da Tina, che si trova in un centro di espulsione. I due si giurano amore eterno e si scambiano anelli di fortuna. Ma la ragazza infine viene rimpatriata. Rick è in crisi e rifiuta di alzarsi dal letto. Ivan non sa cosa fare per aiutare il figlio e Alessia insiste per tornare. Solo la visita di alcuni ...

zazoomnews : OGNUNO È PERFETTO anticipazioni seconda puntata di martedì 17 dicembre - #OGNUNO #PERFETTO #anticipazioni - zazoomblog : Ognuno è perfetto diretta prima puntata: Rick in cerca di lavoro - #Ognuno #perfetto #diretta #prima - zazoomblog : OGNUNO È PERFETTO anticipazioni seconda puntata di martedì 17 dicembre - #OGNUNO #PERFETTO #anticipazioni… -