Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Gattuso non intende mollare il suo modulo, il 4-3-3. Sarà questa la strada su cui ha intenzione di continuare a battere il tecnico che, però, scrive il, chiederà alla squadra maggiore lavoro in fase difensiva. “Non è da escludere che il tecnico possa lanciaredal primo minuto e avanzare Zielinski tra gli esterni di attacco. A quel punto potrebbe uscire dalla formazione inizialeiluno tra(tutti e due sotto tonoil Parma). Ma il tecnico dovrà tener presente anche il periodo d’involuzione di Fabian Ruiz, da tempo largamente sotto tono”. Ringhio è arrivato da troppo poco tempo per pensare di cambiare già corso al Napoli. Dovrà lavorare sul modulo e trovare gli automatismi di Sarri “tenendo presente che il 4-3-3 di Gattuso presenta ovviamente delle differenze rispetto a quelle dell’ex tecnico. E delle novità ci ...

napolista : Mattino: suggestione #Elmas contro il Sassuolo. Fuori uno tra #Callejon e #Insigne - ilNapolista - thewaterflea : RT @PaterCustos: 'Ti preghiamo dunque, o nostra Signora, perché tu, che sei la stella del mattino, scacci con il tuo splendore la nuvola de… - gennaio71 : RT @PaterCustos: 'Ti preghiamo dunque, o nostra Signora, perché tu, che sei la stella del mattino, scacci con il tuo splendore la nuvola de… -