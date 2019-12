Lutto per Luigi Mastroianni | l’ex tronista di Uomini e Donne perde due amici in poche ore

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il personaggio televisivo, noto al pubblico soprattutto per aver seduto sul trono di, ha annunciato su Instagram la scomparsa di due carinel giro diore, a causa di due diversi incidenti stradali: "Mi fa rabbia, mi fa rabbia perché ci sta tutto… il bicchiere, il divertimento, l’euforia per l’età… Però non si può morire a 17 e a 22 anni per queste caz….te".

Rosso99739161 : In Inghilterra vince la grettezza, quel misto di incurabile insularità e anacronistica nostalgia per chissà quali… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: #DomenicaIn Elisabetta Canalis in lacrime per papà Cesare - Iw1prt_Alberto : RT @cnsas_official: @GDF Agli amici e colleghi della @GDF e ai famigliari della vittima la sincera vicinanza di tutto il Corpo Nazionale So… -