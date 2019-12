Leggi la notizia su repubblica

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nel disegno di 'Marione' un cancello che ricorda Auschwitz e un deportato che fugge. La sindaca si dissocia: "Non rappresenta il mio pensiero". Ma il Pd la attacca: "Chieda scusa, risolva questa collaborazione. Subito"

repubblica : 'La Ue come un lager' polemica sul vignettista scelto da Raggi per i fumetti di educazione civica - Notiziedi_it : L’Auschwitz Memorial replica alla vignetta Marione su Ue come lager nazista: “Vergognoso” - ItaliaNEWS : L'Auschwitz Memoria replica alla vignetta Marione su Ue come lager nazista: 'Vergognoso' -