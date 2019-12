La riunione di Piper e Carter (Di lunedì 16 dicembre 2019) Questa è la storia di Carter Licata, un bambino la cui vita è cambiata da quando si è incrociata con quella di Piper, un dolce cagnolino di due anni. I due, sin da subito, hanno instaurato un legame speciale, finché non è accaduto qualcosa di molto triste. Le vacanze natalizie si sono quasi distrutte quando il cane di famiglia è scomparso nel nulla. Il mese scorso, Carter ha permesso a Piper e al suo altro cane di uscire fuori. Ma quando ha aperto la porta per farli rientrare, si è reso conto che Piper non c’era più. La famiglia ha iniziato a cercarlo ovunque, ma le sue tracce sembravano scomparse nel nulla. I Licata hanno tappezzato la città di volantini e chiesto aiuto ai vicini e a tutti i conoscenti. Ogni giorno hanno pregato affinché riuscissero a ritrovarlo, ma con il passare delle settimane, hanno realizzato che molto probabilmente non avrebbero mai più rivisto il loro ...

