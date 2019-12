Il concorso Controller d' Oro giunge al termine | il vincitore è Angelo De Chiara

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ild'Oro" lanciato in occasione della nona edizione Milan Games Week powered by TIM, si è definitivamente concluso, regalando soddisfazioni e succosi premi ai partecipanti. L'iniziativa, realizzata con lo sforzo congiunto di Sony Interactive Entertainment Italia, DAZN ed Electronic Arts, ha coinvolto molti appassionati di calcio e non solo, pronti a dimostrare le proprie abilità per portare a casa l'ambito premio.Dei nove finalisti, soltanto uno è riuscito a portarsi a casa il primo posto, ovvero"J CHUCK N0RRIS L" De, il quale è stato premiato durante il pre-partita dell'importantissimo "derby della Lanterna" disputatosi domenica 14 dicembre tra Genoa e Sampdoria, grazie al contributo di un ospite d'eccezione: Pierluigi Pardo. Il celebre conduttore e giornalista sportivo ha anche presieduto la giuria che ha selezionato il goal più emozionante e ...

