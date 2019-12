Huawei P Smart 2019 EMUI 10 arriva via OTA

Leggi la notizia su allmobileworld

(Di lunedì 16 dicembre 2019)10Download Android 10 Per verificare se l'aggiornamento è già disponibile per il tuophone non dovrai fare altro che andare su su Impostazioni–> Sistema -> Aggiornamento del sistema

webtrek_it : #Huawei P Smart 2019, disponibile una pre-release di Android 10 - rafdella : UN' OFFENSIVA COMMERCIALE CHE METTE IN MOSTRA LA MUSCOLATURA...Huawei, il più noto (in questo momento) tra i produt… - zazoomnews : Huawei P Smart 2019 assaggia Android 10 con una pre-release via OTA - #Huawei #Smart #assaggia #Android -